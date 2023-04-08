Ермак рассказал, сколько детей россияне депортировали из Украины

Чиновник провел переговоры с правозащитницей и соучредительнем Фонда Клуни "За справедливость" Амаль Клуни.

"Сообщил в разговоре, что, только по официальным данным, не менее 20 тысяч детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разлучены с родителями и насильно переданы в российские семьи", - написал он.

Он отметил, что Украина уже активно работает над возвращением детей из России и ей необходима международная правовая поддержка в решении проблемы нарушения прав детей.