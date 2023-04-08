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Єрмак розповів, скільки дітей росіяни депортували з України

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти насильно вивезли з України понад 20 тисяч дітей, згідно з офіційними даними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

Чиновник провів переговори з правозахисницею та співзасновником Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні.

"Повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, не менше 20 тисяч дітей були примусово вивезены російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками і насильно передані до російських родин", - написав він.

Він зазначив, що Україна вже активно працює над поверненням дітей з Росії і їй необхідна міжнародна правова підтримка у вирішенні проблеми порушення прав дітей.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до депортації дітей з України.

Також ми писали, що сьогодні, 8 квітня, з Росії повернули 31 дитину, яку росіяни незаконно вивезли на свою територію.

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