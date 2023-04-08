Єрмак розповів, скільки дітей росіяни депортували з України

Російські окупанти насильно вивезли з України понад 20 тисяч дітей, згідно з офіційними даними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
Чиновник провів переговори з правозахисницею та співзасновником Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні.
"Повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, не менше 20 тисяч дітей були примусово вивезены російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками і насильно передані до російських родин", - написав він.
Він зазначив, що Україна вже активно працює над поверненням дітей з Росії і їй необхідна міжнародна правова підтримка у вирішенні проблеми порушення прав дітей.
Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до депортації дітей з України.
Також ми писали, що сьогодні, 8 квітня, з Росії повернули 31 дитину, яку росіяни незаконно вивезли на свою територію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.