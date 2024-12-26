Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Politico описало возможный сценарий

Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Именно город Нарва, расположенный между Эстонией и Россией, может стать "местом начала Третьей мировой войны".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, город Нарва, сжатый вдоль границы Эстонии с Россией, "находится в центре усилий, чтобы противостоять постоянным провокациям со стороны Москвы" - от заглушки спутниковой навигации до похищенных пограничных демаркационных буев, пропаганды, дронов наблюдения и жужжания дирижаблей.

"Мы не намерены начинать Третью мировую войну, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас сделать что-то, что имело бы большее влияние", - сказал генеральный директор Управления полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Белицев.

Как пишут журналисты, беспокойство заключается в том, что "Кремль может разыграть ту же карту и попытаться захватить восточную Эстонию с ее большим населением этнических россиян".

"А затем заставить НАТО начать глобальную ответную войну. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО по совместной обороне является бессмысленной", - описывает возможный план действий РФ Politico.

Кроме того, в подтверждение возможности такого плана, издание напоминает, что глава Кремля Владимир Путин даже предположил в 2022 году, вскоре после того, как РФ начала вторжение в Украину, что Нарва исторически является частью России.