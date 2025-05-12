Ермак рассказал, готовы ли США мониторить прекращение огня

Как отметил Ермак, только американские партнеры имеют необходимые возможности для мониторинга прекращения огня на фронте. Несмотря на то, что они могут привлечь и кого-то другого, впрочем, именно лидерство Штатов является важнейшим в этом вопросе.

"...потому что они действительно могут это все мониторить, с помощью своих спутников. И очень важно предусмотреть действия в случае нарушения перемирия. Если не выстроен четкий механизм, всегда очень сложно определить, что на самом деле произошло, кто нарушил, как нарушил и так далее", - пояснил Ермак.

Как будет объявляться перемирие

По словам главы ОП, первый шаг потребует политической декларации об объявлении прекращения огня, которое, в свою очередь, не сможет работать на 100% с первой минуты. Впрочем, если политическая воля и мониторинг присутствуют - можно переходить ко второму шагу, а именно формированию рамок будущих переговоров и самих потенциальных переговоров.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США заниматься мониторингом перемирия, Ермак ответил: "Не могу сказать, что они говорят: да, мы готовы". Впрочем, отметил, что Вашингтон не отказывался, что уже хорошо. В частности есть и другие страны, которые будут готовы принимать в этом участие.

"Верим ли мы в то, что Россия согласится на прекращение огня и не будет просто тянуть время? Не верим. Но мы обязаны быть готовы начать настоящий мирный процесс", - отметил Ермак.