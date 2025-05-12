Єрмак розповів, чи готові США моніторити припинення вогню

Сполучені Штати Америки (США) не казали прямо, що готові займатися моніторингом тимчасового припинення вогню на фронті. Водночас вони й не відмовлялись.
Про це розповів керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.
Як відзначив Єрмак, лише американські партнери мають необхідні можливості для моніторингу припинення вогню на фронті. Попри те, що вони можуть залучити й когось іншого, втім, саме лідерство Штатів є найважливішим у цьому питані.
"... тому що вони дійсно можуть це все моніторити, за допомогою своїх супутників. І дуже важливо передбачити дії в разі порушення перемир'я. Якщо не вибудувано чіткого механізму, завжди дуже складно визначити, що насправді сталося, хто порушив, як порушив і так далі", - пояснив Єрмак.
За словами голови ОП, перший крок потребуватиме політичної декларації щодо оголошення припинення вогню, яке, своєю чергою, не зможе працювати на 100% з першої хвилини. Втім, якщо політична воля та моніторинг присутні - можна переходити до другого кроку, а саме формування рамок майбутніх переговорів та самих потенційних переговорів.
Відповідаючи на питання про те, чи готові США займатись моніторингом перемир'я, Єрмак відповів: "Не можу сказати, що вони кажуть: так, ми готові". Втім, зауважив, що Вашингтон не відмовлявся, що вже є добре. Зокрема є й інші країни, які будуть готові брати в цьому участь.
"Чи віримо ми в те, що Росія погодиться на припинення вогню і не буде просто тягнути час? Не віримо. Але ми зобов'язані бути готові почати справжній мирний процес", - відзначив Єрмак.
У ніч із 10 на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію щодо припинення вогню, натомість виступив з ініціативою відновити прямі переговори з Україною та запропонував провести зустріч 15 травня у Стамбулі.
Вранці того ж дня президент Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів, однак акцентував, що обов’язковою передумовою для початку діалогу є підтверджене припинення вогню, яке має набути чинності 12 травня.
Після цього Туреччина офіційно оголосила про свою готовність виступити посередником у переговорах між Києвом і Москвою.
Кіт Келлог, спеціальний представник Дональда Трампа в Україні, своєю чергою заявив, що переговорний процес можливий лише після реального припинення бойових дій.
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