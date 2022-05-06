Єрмак розповів, з якими країнами йдуть переговори про гарантії безпеки

Київ веде переговори про гарантії безпеки України з широким колом країн, але деталі поки не виносяться на публіку. Глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, з якими державами зараз йде переговорний процес і консультації.

"Багато зі стратегічних партнерів вже заявили про те, що вони готові і хочуть бути гарантами. Це США, Великобританія, Франція, Німеччина, Туреччина, Польща, Італія, і багато інших. Тому остаточний список буде досить широкий... Кожна країна заслуговує на окрему увагу, окрему розмову, тому такі консультації не припиняються. Вони відбуваються щодня", - зазначив він.

Також Єрмак розповів, що українська сторона хотіла б серед гарантів бачити Китай, Індію, та, можливо, інші країни.

"Але це залежить від позиції цих країн. Поки ми публічно з боку Китаю не чули про їх готовність до такої розмови. Контакти, безумовно є... Що стосується гарантій, то, можливо, коли з'явиться вже драфт якогось документа, тоді Китай може включитися. Китай – серйозний гравець на міжнародній арені, у нас найбільший товарообіг з ними, і я вважаю, і для Китаю, і для України це було б важливо. Але це буде позиція суверенної держави", - говорить глава ОПУ.

Єрмак звернув увагу, що з РФ переговори і консультації щодо гарантій безпеки "відбуваються паралельно".

"Це консультації з нашими партнерами, яких ми в майбутньому бачимо нашими гарантами. Не можуть бути в однаковому статусі країни-гаранти та країна-агресор. Це суперечить здоровому глузду", - наголошує він.