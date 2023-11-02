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Єрмак провів переговори з Салліваном, домовились про зустріч радників з нацбезпеки

Четвер 02 листопада 2023 11:35
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Єрмак провів переговори з Салліваном, домовились про зустріч радників з нацбезпеки Фото: Андрій Єрмак, керівника Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Домовились про зустріч радників з національної безпеки США, Великої Британії й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п’яти пунктів формули", - пише Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, сторони домовились про проведення додаткової консультативної зустрічі радників з національної безпеки: США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Зокрема Єрмак подякував голові Білого дому, його адміністрації й обом палатам Конгресу за підтримку та допомогу Україні в нашій боротьбі проти російської агресії.

Саміт формули миру

28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

  • Ядерна та радіаційна безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Безперебійне постачання продовольства;
  • Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
  • Відновлення територіальної цілісності України.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

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