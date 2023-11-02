Єрмак провів переговори з Салліваном, домовились про зустріч радників з нацбезпеки
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Домовились про зустріч радників з національної безпеки США, Великої Британії й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п’яти пунктів формули", - пише Єрмак.
За словами керівника Офісу президента, сторони домовились про проведення додаткової консультативної зустрічі радників з національної безпеки: США, Великої Британії, Німеччини та Франції.
Зокрема Єрмак подякував голові Білого дому, його адміністрації й обом палатам Конгресу за підтримку та допомогу Україні в нашій боротьбі проти російської агресії.
Саміт формули миру
28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:
- Ядерна та радіаційна безпека;
- Енергетична безпека;
- Безперебійне постачання продовольства;
- Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
- Відновлення територіальної цілісності України.
Українська формула миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
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