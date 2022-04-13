ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак закликав США надати більш важке озброєння для захисту від військ РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 13 квітня 2022 11:02
Єрмак закликав США надати більш важке озброєння для захисту від військ РФ Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Керівник офісу президента Андрій Єрмак попросив Сполучені Штати надати більш важке озброєння для захисту від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака в Twitter.

"Ми вдячні за всю допомогу, надану США досі. Але нам потрібна програма типу ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту і запобігання подальшого російського варварства", - написав він.

При цьому Єрмак подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів Росії в Україні.

"Справжній лідер говорить правду. Спасибі президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни здійснюють в Україні, і причин, що стоять за ними в Кремлі", - написав Єрмак.

Нагадаємо, Євросоюз прийняв рішення збільшити поставки зброї в Україну. Додаткове озброєння Україна отримає вже найближчим часом.

Ми також писали про те, що Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові