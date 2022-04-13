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Ермак призвал США предоставить более тяжелое вооружение для защиты от войск РФ

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Киев, Среда 13 апреля 2022 11:02
Ермак призвал США предоставить более тяжелое вооружение для защиты от войск РФ Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак попросил Соединенные Штаты предоставить более тяжелое вооружение для защиты от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Twitter.

"Мы благодарны за всю помощь, оказанную США до сих пор. Но нам нужна программа типа ленд-лиза, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства", - написал он.

При этом Ермак поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений России в Украине.

"Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, что стоят за ними в Кремле", - написал Ермак.

Напомним, Евросоюз принял решение увеличить поставки оружия в Украину. Дополнительное вооружение Украину получит уже в ближайшее время.

Мы также писали о том, что Украина получит от Австралии дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов.

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