Ермак призвал США предоставить более тяжелое вооружение для защиты от войск РФ
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак попросил Соединенные Штаты предоставить более тяжелое вооружение для защиты от российских оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Twitter.
"Мы благодарны за всю помощь, оказанную США до сих пор. Но нам нужна программа типа ленд-лиза, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства", - написал он.
При этом Ермак поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений России в Украине.
"Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, что стоят за ними в Кремле", - написал Ермак.
Напомним, Евросоюз принял решение увеличить поставки оружия в Украину. Дополнительное вооружение Украину получит уже в ближайшее время.
Мы также писали о том, что Украина получит от Австралии дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов.
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