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Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 млн доларів, - посол

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Понеділок 11 квітня 2022 06:13
Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 млн доларів, - посол Фото: посол України в Австралії Василь Мірошниченко (facebook.com/vasyl.myroshnychenko)
Автор: Володимир Костирін

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко розповів про надання Сіднеєм додаткової військової допомоги для нашої країни на загальну суму 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата в ефірі загальноукраїнського телемарафону.

Як повідомляє дипломат, така додаткова допомога від австралійського уряду охоплюватиме протитанкову зброю і заряди до неї.

"Для Австралії це великий крок вперед. До того ж надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже 4-й пакет або наданий обсяг", - зазначив Мірошниченко.

Також посол розповів про передачу Австралією 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 мільйонів доларів для ЗСУ.

Він додав, що перша партія транспорту вже відправлена до України, а інші машини "будуть доставлені незабаром".

Раніше повідомлялося, що Австралія анонсувала введення санкцій проти 67 громадян РФ.

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