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Єрмак закликав Канаду дати Україні більше зброї

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Четвер 31 березня 2022 02:55
Єрмак закликав Канаду дати Україні більше зброї Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав Канаду та інші країни-партнери постачати озброєння для посилення наших сил оборони та ЗСУ у протистоянні повномасштабному російському вторгненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво ОПУ.

"Нам потрібно більше зброї. Стрілецька, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети... Все! Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет", - сказав він під час онлайн-спілкування з журналістами канадського Global News.

Коментуючи ситуацію з "відведенням" ворожих військ Єрмак зазначив, що за одним з ймовірних сценаріїв окупанти сконцентрують сили в районі Донбасу

Також глава ОПУ нагадав, що триває блокада Маріуполя і ситуація в цьому місті - катастрофічна.

Єрмак наголосив на важливості збільшення військової допомоги Україні, зокрема з боку Канади.

"Кожна година продовження війни забирає життя українців та завдає величезної шкоди нашій країні", - резюмував чиновник.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що для повного звільнення територій від окупантів Україні потрібно більше інтенсивного озброєння.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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