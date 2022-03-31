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Ермак призвал Канаду дать Украине больше оружия

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Четверг 31 марта 2022 02:55
Ермак призвал Канаду дать Украине больше оружия Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Канаду и другие страны-партнеры поставлять вооружение для усиления наших сил обороны и ВСУ в противостоянии полномасштабному российскому вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство ОПУ.

"Нам нужно больше оружия. Стрелковое, системы разминирования, дроны, контрбатарейные радары, гаубицы, бронежилеты... Все! Но прежде нам нужно закрыть небо, чтобы защитить наши города от ракет", - сказал он во время онлайн-общения с журналистами канадского Global News.

Комментируя ситуацию с "отводом" вражеских войск Ермак отметил, что по одному из вероятных сценариев оккупанты сконцентрируют силы в районе Донбасса

Также глава ОПУ напомнил, что продолжается блокада Мариуполя и ситуация в этом городе - катастрофическая.

Ермак отметил важность увеличения военной помощи Украине, в частности со стороны Канады.

"Каждый час продолжения войны уносит жизни украинцев и наносит огромный вред нашей стране", - резюмировал чиновник.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что для полного освобождения территорий от оккупантов Украине нужно больше интенсивного вооружения.

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