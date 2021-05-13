Єрмак запропонував радникам "нормандської четвірки" терміново зустрітися

"Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн", - сказав Єрмак.

Керівник ОП також запропонував долучити до діяльності нормандського формату експертів з політичних, військових і юридичних питань, що могло б, на його думку, активізувати переговорний процес.

Крім того, за словами Єрмака, українська сторона наполягає, щоб Росія розблокувала виконання рішень саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.

"Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в Нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", - додав він.