Ермак предложил советникам "нормандской четверки" срочно встретиться

"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал Ермак.

Руководитель ОП также предложил приобщить к деятельности нормандского формата экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, что могло бы, по его мнению, активизировать переговорный процесс.

Кроме того, по словам Ермака, украинская сторона настаивает, чтобы Россия разблокировала выполнения решений саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

"Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате предоставило бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - добавил он.