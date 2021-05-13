UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ермак предложил советникам "нормандской четверки" срочно встретиться

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" провести срочное заседание по Донбассу. По его словам, переговоры советников лидеров Украины, Германии, Франции и России могут пройти в очном формате или по видеосвязи.

Об этом шла речь на встрече с послами стран G7, сообщил Офис президента.

"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал Ермак.

Руководитель ОП также предложил приобщить к деятельности нормандского формата экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, что могло бы, по его мнению, активизировать переговорный процесс.

Кроме того, по словам Ермака, украинская сторона настаивает, чтобы Россия разблокировала выполнения решений саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

"Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате предоставило бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - добавил он.

Напомним, до этого Ермак говорил, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться в мае этого года в очном формате. Украину на переговорах "нормандских советников" представляет именно Ермак.

Как писало РБК-Украина прошлая встреча "нормандских советников" состоялась 19 апреля. Тогда стороны переговоров подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андрей ЕрмакНормандский форматвстреча