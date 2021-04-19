Представники "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до припинення вогню на Донбасі
Представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі. Сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.
Про це повідомили в Telegram-каналі української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ).
"Всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Сьогодні відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що головною темою зустрічі представників глав держав "нормандської четвірки" стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.
Нагадаємо, про проведення зустрічі радників лідерів нормандського формату 19 квітня раніше оголосив президент України Володимир Зеленський. За його словами, вони повинні обговорити кластери мінських угод.
Відзначимо, раніше повідомлялося, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів в нормандському форматі.
При цьому в Офісі президента вважають, що переговори в мінському і нормандському форматах не заблоковані, хоча Росія свідомо робить їх неконструктивними.
Крім того, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".