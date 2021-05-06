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Наступна зустріч "нормандських радників" пройде очному форматі: Єрмак розповів коли

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 16:59
Наступна зустріч "нормандських радників" пройде очному форматі: Єрмак розповів коли Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Планується, що переговори радників "нормандської четвірки" відбудуться у травні 2021 року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Як розповів Єрмак, очікується, що наступна зустріч "нормандських радників" вже проходитиме не у форматі відеоконференції, а відбудеться в очному форматі.

Інших подробиць майбутньої зустрічі керівник Офісу президента не розкрив. Україну на переговорах "нормандських радників" представляє саме Єрмак.

Нагадаємо, в середині квітня сторони переговорів висловили пропозицію щодо місця проведення зустрічі радників "нормандської четвірки". Переговори "нормандських радників" запропонували провести на лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, представник Кремля пропонував запросити на зустріч у нормандському форматі представників так званих "ЛНР" і "ДНР".

Минула зустріч радників "нормандської четвірки" відбулася 19 квітня. Тоді сторони переговорів підтвердили прагнення до припинення вогню на Донбасі.

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