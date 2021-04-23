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Єрмак про відвід військ РФ: ми всі побачили безпрецедентну підтримку України

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 02:18
Єрмак про відвід військ РФ: ми всі побачили безпрецедентну підтримку України Фото: Андрій Єрмак, глава Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Відведення російських військ від кордонів є результатом роботи команди президента та міжнародних партнерів України. Союзники показали безпрецедентну підтримку.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що факти говорять набагато краще "необґрунтованої" критики на адресу влади.

"Ми всі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна. І я абсолютно впевнений, що і новина, про яку ви сказали (відведення російських військ з кордонів України, - ред.), є результатом роботи президента, його команди та, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, вдень 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті". Відведення російських військ розпочнеться завтра, 23 квітня. У МЗС України заявили, що моніторять дану ситуацію.

Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в низці країн Закавказзя".

Також Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.

Зазначимо, останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

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