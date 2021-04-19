Боррель: Росія стягнула до кордонів України 150 000 військових

Росія стягнула до українських кордонів близько 150 000 військових. Це є найбільшим угрупованням, яке будь-коли розгортала РФ.

Про це за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн-учасниць ЄС заявила глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель, передає Euronews .

За його словами, Росія розміщує на кордоні всі види підрозділів, включаючи госпіталі. У той же час він підкреслив, що не може сказати, звідки взялася цифра в 150 000 військовослужбовців.

"Це найбільше військове розгортання російської армії біля кордонів України. Зрозуміло, що це викликає занепокоєння. Коли ви розміщуєте багато військ, то тут або там може з'явитися іскра", - додав Боррель.