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Боррель: Росія стягнула до кордонів України 150 000 військових

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 19 квітня 2021 17:54
Боррель: Росія стягнула до кордонів України 150 000 військових Фото: глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія стягнула до українських кордонів близько 150 000 військових. Це є найбільшим угрупованням, яке будь-коли розгортала РФ.

Про це за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн-учасниць ЄС заявила глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель, передає Euronews.

За його словами, Росія розміщує на кордоні всі види підрозділів, включаючи госпіталі. У той же час він підкреслив, що не може сказати, звідки взялася цифра в 150 000 військовослужбовців.

"Це найбільше військове розгортання російської армії біля кордонів України. Зрозуміло, що це викликає занепокоєння. Коли ви розміщуєте багато військ, то тут або там може з'явитися іскра", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що Брюссель на сьогодні не готує нові санкції проти Росії через концентрацію російських військ на кордоні України і ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

У той же час міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що нинішня ескалація на кордоні є найбільшою з 2015 року. Він також підкреслив, що українські війська готові відбивати російську агресію в разі вторгнення.

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