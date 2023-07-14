За 48 часов до саммита НАТО в коммюнике не было упоминания о приглашении Украины, - Кулеба

За 48 часов до начала саммита НАТО в официальном коммюнике не было упоминания о приглашении для Украины. Переговоры украинской стороны с партнерами изменили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Мы очень разные аргументы приводили. И дискуссии длились месяцы, я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье. То есть за 48 часов до начала саммита в тексте коммюнике вообще не должно быть ни одного упоминания приглашения для Украины", - сказал он.

По словам Кулебы, Украина проводила переговоры с партнерами, включая США и Германию. С помощью этого позицию удалось "подвинуть".

"За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, прежде всего с США и Германией, нам удалось их "подвинуть". И они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим", - заявил министр.

Саммит НАТО

Напомним, на саммит НАТО, который состоялся в Вильнюсе 11 и 12 июля, было принято коммюнике. В документе среди прочего союзники изложили свое видение пути Украины в НАТО. В частности, партнеры пообещали, что Украина присоединится к Альянсу после выполнения "определенных условий".

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал НАТО за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения и для членства Украины.

Детальнее о том, чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе - читайте в материале РБК-Украина.

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