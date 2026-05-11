Ермак получил подозрение из-за "Династии": в НАБУ раскрыли детали дела

22:23 11.05.2026 Пн
3 мин
Речь идет об "отмывании" сотен миллионов гривен
Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 11 мая, бывшему руководителю Офиса президента Украины сообщили о подозрении в легализации денег на элитном строительстве под Киевом. Речь идет о частных резиденциях "Династия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Согласно материалам дела, в марте 2020 года "Че Гевара" (бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов) возглавляет Министерство развития общин и территорий, а в мае 2020 года - зарождается концепция строительства частных резиденций "Династия".

В июне 2020 года "Че Гевара" привлекает к строительству "Карлсона" (бизнесмен Тимур Миндич). С ним контактировал главный архитектор проекта "Династия".

В это же время к проекту привлекают еще одного участника R2 - по версии следствия, это Ермак. С ним также контактировал главный архитектор.

Участники проекта договорились построить четыре резиденции для собственного постоянного проживания. Для сокрытия реальных владельцев называли R1, R2, R3 и R4.

Финансирование строительства

В июне 2021 года началась активная фаза строительства. После этого началось финансирование строительства, то есть, как говорят в НАБУ, легализация средств, полученных преступным путем.

Для маскировки источников средств финансирование происходило двумя путями:

  • условно "белый" безналичный. Для этого подконтрольные "Че Геваре" лица создали юридическое лицо - жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", который формально выступал заказчиком строительства. Учредители кооператива вносили на его счета средства, которые частично дальше использовались на строительство. Это должно было создать видимость законности этих средств;
  • основная часть финансирования - средства, полученными преступным путем. Часть наличных для строительства передавали работникам, которые фактически выполняли работы. Делали это через личного помощника "Че Гевары", что он контролировал лично. Другую часть наличных - получало лицо из окружения "Карлсона".

По данным НАБУ и САП, в период с 2021-2025 годов было отмыто денег в сумме 8,9 млн долларов. Эти средства были использованы для строительства "Династии".

Что известно о поступлении денег

Следствие установило, что эти средства были получены от деятельности Офиса генпрокурора - в частности, от работы так называемой "прачечной", в которой обеспечивали аккумулирование и легализацию денег, которые поступали из разных источников. В том числе и от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Всего участниками "Династии" во время строительства резиденции было легализовано (отмыто) денег на более 460 млн гривен.

Консервация до "лучших времен"

После огласки в медиа относительно строительства "Династии" ее владельцы пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и объекты незавершенного строительства. Но в ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на земельные участки и незавершенные объекты "Династии" в Козине.

Кроме того, детективы и прокуроры провели осмотр коттеджного городка.

Отмечается, что в июле 2025 года после подозрения "Че Геваре" "Карлсон", чтобы избежать разоблачения схемы, решил временно остановить работы и законсервировать строительство до "лучших времен".

бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку сообщили о подозрении в легализации денег на элитном строительстве под Киевом.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

