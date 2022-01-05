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Єрмак обговорив безпеку України з представником Держдепу США

Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 5 січня, зідзвонився з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вони обговорили ситуацію з безпекою довкола України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака.

"Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів", - зазначив глава ОП на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, вчора Єрмак провів телефонну розмову з радниками лідерів Франції та Німеччини на передодні їхнього візиту до Росії.

Зазначимо, США планують підняти питання російської агресії проти України під час майбутніх переговорів з РФ.

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