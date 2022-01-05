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Ермак обсудил безопасность Украины с представителем Госдепа США

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 5 января, созвонился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Они обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в настоящих отношениях стратегических партнеров и друзей", - отметил глава ОП на странице в Twitter.

Напомним, вчера Ермак провел телефонный разговор с советниками лидеров Франции и Германии накануне их визита в Россию.

Отметим, США планируют поднять вопрос российской агрессии против Украины во время предстоящих переговоров с РФ.

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