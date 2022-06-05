Єрмак про обстріл Києва: поки лунають пропозиції "не принижувати" Росію, нас обстрілюють

Росія продовжує обстрілювати Київ та інші міста Україн, поки деякі просять " не принижувати " країну-окупанта. Відповідальність агресора - це не приниження, а справедливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"Від деяких країн лунають пропозиції "не принижувати" Росію. В цей самий час нас обстрілюють: наші міста, людей…В нас намагаються забрати території, і вже вісім років як частина з них окуповані. Зупинити це можна сильною дипломатією, економічними санкціями та зброєю", - написав Єрмак.

На його думку, відповідальність за злочини, за геноцид українців має бути максимально жорсткою.

Ранковий обстріл по Києву:

зранку у Києві пролунали близько 5 вибухів. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи сталися у Дарницькому й Дніпровському районах міста;

через деякий час Кличко повідомив про те, що внаслідок обстрілу постраждав цивільний. На щастя, загиблих немає.

"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одного постраждалого госпіталізували", - заявив мер.