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Єрмак про обстріл Києва: поки лунають пропозиції "не принижувати" Росію, нас обстрілюють

Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Росія продовжує обстрілювати Київ та інші міста Україн, поки деякі просять "не принижувати" країну-окупанта. Відповідальність агресора - це не приниження, а справедливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Від деяких країн лунають пропозиції "не принижувати" Росію. В цей самий час нас обстрілюють: наші міста, людей…В нас намагаються забрати території, і вже вісім років як частина з них окуповані. Зупинити це можна сильною дипломатією, економічними санкціями та зброєю", - написав Єрмак.

На його думку, відповідальність за злочини, за геноцид українців має бути максимально жорсткою.

Ранковий обстріл по Києву:

"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одного постраждалого госпіталізували", - заявив мер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України