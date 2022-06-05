Ермак об обстреле Киева: пока звучат предложения "не унижать" Россию, нас обстреливают

Россия продолжает обстреливать Киев и другие города Украины, пока некоторые просят " не унижать " страну-оккупанта. Ответственность агрессора - это не унижение, а справедливость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"От некоторых стран звучат предложения "не унижать" Россию. В это же время нас обстреливают наши города, людей... У нас пытаются отнять территории, и уже восемь лет как часть из них оккупированы. Остановить это можно сильной дипломатией, экономическими санкциями и оружием", - написал Ермак.

По его мнению, ответственность за преступления, за геноцид украинцев должна быть максимально жесткой.

Утренний обстрел по Киеву:

утром в Киеве прогремели около 5 взрывов. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах города;

через некоторое время Кличко сообщил о том, что в результате обстрела пострадал гражданский. К счастью, погибших нет.

"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", - заявил мэр.