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Ермак об обстреле Киева: пока звучат предложения "не унижать" Россию, нас обстреливают

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Россия продолжает обстреливать Киев и другие города Украины, пока некоторые просят "не унижать" страну-оккупанта. Ответственность агрессора - это не унижение, а справедливость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"От некоторых стран звучат предложения "не унижать" Россию. В это же время нас обстреливают наши города, людей... У нас пытаются отнять территории, и уже восемь лет как часть из них оккупированы. Остановить это можно сильной дипломатией, экономическими санкциями и оружием", - написал Ермак.

По его мнению, ответственность за преступления, за геноцид украинцев должна быть максимально жесткой.

Утренний обстрел по Киеву:

"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", - заявил мэр.

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Андрей ЕрмакВторжение России в Украину