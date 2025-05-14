Ермак обсудил с Рубио переговоры в Турции: детали разговора

По словам главы ОП Андрея Ермака, во время разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио, Зеленский готов прибыть в Турцию 15 мая на переговоры украинской и российской сторон. В то же время отметил, что Россия пока не подтверждала соответствующего визита диктатора.

Также во время разговора Ермак:

отметил, что путь к миру должен начаться с прекращения огня. Украина же неоднократно демонстрировала свою готовность;

поблагодарил за диалог с американской командой, который был начат 11 марта в Джидде;

"Недавнее заявление президента Дональда Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров. Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", - подчеркнул он.