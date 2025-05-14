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Ермак обсудил с Рубио переговоры в Турции: детали разговора

Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский готов прибыть на переговоры в Турцию несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не подтвердил свое участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента (ОП).

По словам главы ОП Андрея Ермака, во время разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио, Зеленский готов прибыть в Турцию 15 мая на переговоры украинской и российской сторон. В то же время отметил, что Россия пока не подтверждала соответствующего визита диктатора.

Также во время разговора Ермак:

  • отметил, что путь к миру должен начаться с прекращения огня. Украина же неоднократно демонстрировала свою готовность;
  • поблагодарил за диалог с американской командой, который был начат 11 марта в Джидде;

"Недавнее заявление президента Дональда Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров. Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", - подчеркнул он.

 

Переговоры Украины и России в Турции

В ночь на 11 мая российский диктатор отклонил предложение о прекращении боевых действий, однако заявил о готовности России возобновить диалог с Украиной в Стамбуле 15 мая. В ответ на это Зеленский сообщил, что украинская сторона соглашается на начало диалога с Москвой, однако подчеркнул, что обязательным условием для этого является установление режима тишины.

Впоследствии Турция официально подтвердила свою готовность быть посредником в этих запланированных переговорах.

Кроме того, специальный представитель президента США Кит Келлог отметил, что возможность диалога появится только после введения режима прекращения огня.

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