Ермак обсудил с Рубио переговоры в Турции: детали разговора

Президент Владимир Зеленский готов прибыть на переговоры в Турцию несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не подтвердил свое участие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента (ОП).
По словам главы ОП Андрея Ермака, во время разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио, Зеленский готов прибыть в Турцию 15 мая на переговоры украинской и российской сторон. В то же время отметил, что Россия пока не подтверждала соответствующего визита диктатора.
Также во время разговора Ермак:
"Недавнее заявление президента Дональда Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров. Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", - подчеркнул он.
В ночь на 11 мая российский диктатор отклонил предложение о прекращении боевых действий, однако заявил о готовности России возобновить диалог с Украиной в Стамбуле 15 мая. В ответ на это Зеленский сообщил, что украинская сторона соглашается на начало диалога с Москвой, однако подчеркнул, что обязательным условием для этого является установление режима тишины.
Впоследствии Турция официально подтвердила свою готовность быть посредником в этих запланированных переговорах.
Кроме того, специальный представитель президента США Кит Келлог отметил, что возможность диалога появится только после введения режима прекращения огня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.