Єрмак обговорив з Рубіо переговори у Туреччині: деталі розмови

За словами голови ОП Андрія Єрмака, під час розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо, Зеленський готовий прибути до Туреччини 15 травня на переговори української та російської сторін. Водночас відзначив, що Росія наразі не підтверджувала відповідного візиту диктатора.

Також під час розмови Єрмак:

відзначив, що шлях до миру повинен розпочатись з припинення вогню. Україна ж неодноразово демонструвала свою готовність;

подякував за діалог з американською командою, який було розпочато 11 березня в Джидді;

"Нещодавня заява президента Дональда Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", - наголосив він.