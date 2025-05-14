Єрмак обговорив з Рубіо переговори у Туреччині: деталі розмови

Президент Володимир Зеленський готовий прибути на переговори до Туреччини попри те, що російський диктатор Володимир Путін досі не підтвердив свою участь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента (ОП).
За словами голови ОП Андрія Єрмака, під час розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо, Зеленський готовий прибути до Туреччини 15 травня на переговори української та російської сторін. Водночас відзначив, що Росія наразі не підтверджувала відповідного візиту диктатора.
Також під час розмови Єрмак:
"Нещодавня заява президента Дональда Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", - наголосив він.
У ніч на 11 травня російський диктатор відхилив пропозицію щодо припинення бойових дій, проте заявив про готовність Росії відновити діалог з Україною у Стамбулі 15 травня. У відповідь на це Зеленський повідомив, що українська сторона погоджується на початок діалогу із Москвою, однак наголосив, що обов’язковою умовою для цього є встановлення режиму тиші.
Згодом Туреччина офіційно підтвердила свою готовність бути посередником у цих запланованих переговорах.
Крім того, спеціальний представник президента США Кіт Келлог зазначив, що можливість діалогу з'явиться лише після впровадження режиму припинення вогню.
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