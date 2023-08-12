Ермак обсудил с советником Байдена первоочередные оборонные нужды Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Во время разговора они обсудили первоочередные оборонные потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В рамках постоянного диалога с союзниками Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, в частности, на самых горячих направлениях. Стороны обсудили первоочередные оборонные нужды Украины.

Руководитель ОП поблагодарил за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации Украинской формулы мира, состоявшейся 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Собеседники также коснулись вопроса подготовки к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.

Ермак и Салливан также обсудили текущие усилия по введению жестких санкций против Российской Федерации.

Руководитель ОП поблагодарил Соединенные Штаты, Президент Джозеф Байден, Конгресс и весь американский народ за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность.

Помощь США для Украины

Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования, и часть этих средств – 24 миллиарда долларов - для помощи Украине.

Перед этим в Пентагоне рассказали, что в общей сложности в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине.

Отметим, что недавно в Минобороны США была проведена оценка стоимости военного оборудования, которое оно отправило в Украину. Оказалось, что она была переоценена примерно в 3 миллиарда долларов. Эта ошибка открывает возможность посылать Украине большее количество оружия для защиты от РФ.

Добавим, что, по данным американских СМИ, конгрессмены, поддерживающие Украину, ожидают, что Байден улучшит свою аргументацию о важности помощи нашей стране для простых граждан США.

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