Єрмак обговорив з радником Байдена першочергові оборонні потреби України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Під час розмови вони обговорили першочергові оборонні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

У межах постійного діалогу із союзниками Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших напрямках. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Керівник ОП подякував за участь американської сторони в зустрічі на рівні радників із національної безпеки та політичних директорів щодо реалізації Української формули миру, що відбулася 5–6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Співрозмовники також торкнулися питання підготовки до вересневого саміту G19 в Індії.

Єрмак і Салліван також обговорили поточні зусилля щодо запровадження жорстких санкцій проти Російської Федерації.

Керівник ОП подякував Сполученим Штатам, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України в боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність.

Допомога США для України

Нагадаємо, 10 серпня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 40 млрд доларів екстреного фінансування, і частина цих коштів - 24 мільярди доларів - для допомоги Україні.

Перед цим у Пентагоні розповіли, що загалом у розпорядженні відомства залишилося близько 6 млрд доларів на допомогу Україні.

Зазначимо, що нещодавно у Міноборони США провели оцінку вартості військового обладнання, яке воно відправило в Україну. Виявилося, що вона була переоцінена приблизно на 3 мільярди доларів. Ця помилка відкриває можливість надсилання Україні більшої кількості зброї для захисту від РФ.

Додамо, що, за даними американських ЗМІ, конгресмени, які підтримують Україну, очікують, що Байден покращить свою аргументацію важливості допомоги нашій країні для простих громадян США.

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