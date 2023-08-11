В Конгрессе хотят, чтобы Байден лучше объяснил американцам важность помощи Украине, - CNN

Американские конгрессмены, которые поддерживают Украину, ожидают, что президент Джо Байден улучшит свою аргументацию важности помощи нашей стране для простых граждан США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает издание, неназванные представители Белого дома уверены, что Конгресс США поддержит дополнительное финансирование на военную помощь Украине в размере 24 млрд долларов.

Но сторонников Украины в Конгрессе сейчас больше всего беспокоит то, в каком шатком положении они могут оказаться в дальнейшем, особенно в ситуации, если общественная поддержка помощи нашей стране ослабнет.

По информации CNN, поддерживающие помощь Украине конгрессмены ожидают, что Белый дом приложит больше усилий для разъяснения стратегических преимуществ отправки американских денег за рубеж. Один из них - лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

"Он (Байден - ред.) должен более четко объяснить, почему это необходимо", - приводит издание слова неназванного сенатора.

По словам одного из помощников конгрессмена-республиканца, граждане США хотят, чтобы им напомнили, почему сдерживание России выгодно не только Украине, но и Америке.

"Нельзя просто говорить, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) плохой... Какова стратегия победы, кроме как продолжать выписывать чеки?", - заявил неназванный республиканец.

Такие события происходят на фоне опроса CNN, согласно которому 55% американцев якобы не поддерживают выделение дополнительного финансирования для помощи Украине.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются одним из основных союзников Украины в полномасштабной войне против России.

ВСУ уже получили от американцев зенитные ракетные комплексы Patriot, БМП Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS и не только.

Недавно в Пентагоне рассказали, что всего в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине. После этого Белый дом запросил у Конгресса новое финансирование в размере 24 млрд долларов.