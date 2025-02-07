Между украинской стороной и спецпредставителем Трампа по Украине состоялась первая встреча

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона провела встречу со спецпредставителем Трампа по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом. Стороны провели "основательную дискуссию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского посла.

"Не первая наша встреча с Генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе Спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил Президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ВАТ генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником", - говорится в сообщении.

По словам Маркаровой, это будет не первая их встреча, но первая с момента, когда генерал Кит Келлог официально был назначен на должность спецпредставителя. Назначение состоялось в понедельник, 3 февраля.

Визит Келлога в Киев

Напомним, по данным источников РБК-Украина в Офисе президента, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог планирует приехать в Украину 20 февраля. Его визит должен быть после Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Отметим, что на днях Келлог анонсировал, что намерен обсудить с союзниками на конференции вопрос завершения войны в Украине.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель Трампа может в время этой встречи представить план администрации Белого дома по завершению российско-украинской войны. Однако в интервью Newmax Келлог опроверг эту информацию.

Также в интервью Fox News он заявил, что в администрации Трампа считают, что при урегулировании войны в Украины нужно понять позицию всех сторон. И уже после этого можно работать над уступками.

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