Ермак обсудил "формулу мира" с представителями 58 стран: подробности

Глава Офиса президента Андрей Ермак, представители правительства и парламента провели встречу с дипломатами из 58 стран. Они обсудили "формулу мира" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Это уже пятая встреча с дипломатами. В этот раз она прошла в Кабинете министров и касалась пунктов формулы - "Энергетическая безопасность" и "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии".

Кроме Ермака, на встрече также были премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Во встрече приняли участие представители 58 стран, некоторые из них присутствовали впервые. В частности, вживую и в видеоформате приняли участие дипломаты европейских стран, Японии, Британии, Египта, Бразилии, США, Канады, Южной Кореи, Индии, Азербайджана, Турции.

Присутствовали представители ООН, ЕС, экзарх Вселенского Патриархата в Украине, титулярный епископ Команский Михаил (Анищенко) и временно поверенный в делах Апостольского нунция в Украине Йосеф Марамредди.

Участники встречи обсудили прошедшие в Саудовской Аравии переговоры, а также Глобальный саммит мира, который Украина планирует провести до конца года.

Шмыгаль и другие чиновники рассказал дипломатам о подготовке к зиме, защите энергетической системы.

Ермак также рассказал о гарантиях безопасности, к которым уже присоединились 13 стран. По его словам, Украина начала переговоры по заключению двустороннего документа по гарантиям безопасности с США и Великобританией.

Фото: Ермак обсудил "формулу мира" с представителями 58 стран (president.gov.ua)

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина рассчитывает, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.

Ранее Андрей Ермак рассказал, что украинские дипломаты уже начали переговоры по гарантиям безопасности с США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.