Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о двустороннем соглашении по предоставлению нашему государству гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Данные гарантии предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки - наш самый стратегический партнер - стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс", - подчеркивает он.

Ермак добавил, что таким образом украинская сторона создает "успешную модель и для других партнеров".

Отмечается, что гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.

Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Больше о гарантиях безопасности можете узнать в материале РБК-Украина.