Ермак назвал условие для переговоров с Россией

"Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов", - рассказал он.

По словам Ермака, поэтому сегодня идет обсуждение с партнерами, почему так важно усилить Украину и почему вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны.

"Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (речь идет о Курской области - ред). Путину важно продолжать агрессию на нашей территории", - отметил глава ОП.