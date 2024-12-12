Єрмак назвав умову для переговорів з Росією

"Для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля - це мова ультиматумів", - розповів він.

За словами Єрмака, тому сьогодні йде обговорення з партнерами чому так важливо посилити Україну і чому взагалі потрібно розбивати російські наративи, що ніби то Україна хотіла війни.

"Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію (йдеться про Курську область - ред). Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території", - зазначив голова ОП.