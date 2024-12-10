Украинцы назвали условия для начала переговоров с Россией

Среди украинцев преимущественно доминирует скептическое отношение к "переговорам ради переговоров". Кроме того, большинство украинцев не воспринимают уступки россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по заказу центра "Новая Европа ".

Две трети (64,1%) украинцев считают, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальные гарантии безопасности со стороны Запада. Аргумент – Россия снова начнет войну после непродолжительной паузы.

Около 30% опрошенных выступают за переговоры в любом случае, поскольку у Украины, по их мнению, нет ресурсов для войны на истощение.

Почти 40% опрошенных считают, что Украина должна идти на переговоры только тогда, когда Россия выведет свои войска (по крайней мере, на позиции до 24 февраля 2022 года). Еще 26,2% украинцев уверены, что предпосылкой для переговоров должны стать гарантии безопасности со стороны стран Запада, что сделало бы невозможным повторную агрессию.

Не идти на переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах – такой вариант избрали 12,1% опрошенных.

Никаких уступок

Респондентам было предложено оценить возможность тех или иных уступок на мирных переговорах с Россией. "Главный вывод: большинство украинцев не воспринимают уступки россиянам. Впрочем, по сравнению с прошлым годом видим определенное смягчение позиции опрошенных", - отмечают авторы исследования.

Да, в этом году 53,2% считают вообще недопустимым отказываться от отвоевания оккупированных территорий. Год назад этот показатель составил 76,2% - уменьшение показателя более чем на 20 процентных пунктов.

Отказ от вступления в НАТО в прошлом году не воспринимало 56,9% украинцев, в этом году – 48,7%. Отказ от вступления в ЕС исключали вообще 61% опрошенных в прошлом году, а сейчас – 50,7%. На 10% снизился уровень выступающих категорически против отказа от уголовного преследования руководителей России и военных преступников России (было 77%, стало 68,4%).

Незначительно изменился показатель невозможности уменьшения суммы репараций со стороны России. Высокий уровень недопустимости уступок сохраняется при предоставлении русскому языку государственного статуса (70,9%) и сокращению армии Украины (74,5%).

"Язык и армия, очевидно, воспринимаются как экзистенциальные основы государства, которые не могут становиться предметом каких-либо обсуждений с другими государствами", - отмечают авторы исследования.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.