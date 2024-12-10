Туск допустил начало мирных переговоров по войне в Украине этой зимой
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры для завершения войны между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.
Как сообщает РБК-Украина, заявление главы польского правительства приводит Reuters.
Премьер Польши во время заседания правительства рассказал, что после начала председательства Польши в ЕС, которое начнется 1 января, он "проведет ряд переговоров, которые в первую очередь касаются ситуации за восточной границей Польши".
"Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести совместную ответственность, в частности, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, за то, какой будет ситуация во время переговоров (по завершению войны между Украиной и РФ - ред.), которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", - добавил Туск.
Он отметил, что уже в четверг, 12 декабря, Варшаву посетит президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы рассказать о переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Также, как уточнил премьер, он находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими странами. При этом в первые дни председательства Польши в ЕС запланирован визит в Варшаву премьера Британии Кира Стармера.
"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая будет не только присутствовать, но и задавать тон в принятии решений, которые должны принести нам безопасность и обеспечить польские интересы", - заявил Туск.
Инаугурация Трампа
Напомним, 20 января новым президентом США официально станет Дональд Трамп. Вероятно, он займется вопросом завершения войны России против Украины.
В частности, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре Трамп отмечал, что в контексте войны в Украине "хочет справедливой сделки для всех".
При этом недавно избранный президент США призывал к немедленному прекращению огня и переговорам между Украиной и Россией.
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