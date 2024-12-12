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Ермак назвал условие для переговоров с Россией

Украина, Четверг 12 декабря 2024 11:45
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Ермак назвал условие для переговоров с Россией Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ. Для их начала страна должна быть сильной, чтобы говорить с агрессором на равных.

Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишкт РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов", - рассказал он.

По словам Ермака, поэтому сегодня идет обсуждение с партнерами, почему так важно усилить Украину и почему вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны.

"Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (речь идет о Курской области - ред). Путину важно продолжать агрессию на нашей территории", - отметил глава ОП.

Переговоры Украины с Россией

Буквально днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры для завершения войны между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.

При этом, исходя из опроса, среди украинцев преимущественно доминирует скептическое отношение к "переговорам ради переговоров". Кроме того, большинство украинцев не воспринимают уступки россиянам.

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