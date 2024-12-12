Єрмак назвав умову для переговорів з Росією
Наразі Україна не готова до перемовин з РФ. Для їх початку країна має бути сильною, щоб говорити з агресором на рівних.
Таку думку висловив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"Для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля - це мова ультиматумів", - розповів він.
За словами Єрмака, тому сьогодні йде обговорення з партнерами чому так важливо посилити Україну і чому взагалі потрібно розбивати російські наративи, що ніби то Україна хотіла війни.
"Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію (йдеться про Курську область - ред). Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території", - зазначив голова ОП.
Переговори України з Росією
Буквально днем раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори для завершення війни між Україною і Росією можуть початися вже цієї зими.
При цьому, виходячи з опитування, серед українців переважно домінує скептичне ставлення до "переговорів заради переговорів". Крім того, більшість українців не сприймають поступки росіянам.
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