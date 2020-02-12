Єрмак про Козака: незалежно від представника РФ задекларовані Зеленським принципи не зміняться

Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

Єрмак заявив, що немає нічого важливішого ніж припинення війни

Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не розмовляв з головним куратором українського напряму в політиці Кремля, заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Єрмак зазначив, що сьогодні будуть переговори в Мінську і робота продовжується.

"Я ще не розмовляв з паном Козаком після його і мого призначення. Я думаю, що буду мати таку можливість. Але незалежно від того, хто буде представляти РФ у Мінську і у нормандському форматі, принципи які задекларував Зеленський є незмінними", - заявив він.

Раніше Єрмак заявив, що заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж помічник Володимира Путіна Владислав Сурков.

Додамо, економічний куратор ОРДЛО Дмитро Козак пішов з уряду Росії на посаду в адміністрацію Путіна.

Раніше стало відомо, що Владислав Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу на українському напрямку".