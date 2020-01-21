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Економічний куратор ОРДЛО йде з посади в уряді РФ

Новини » В світі     21.01.2020 - 18:28
Економічний куратор ОРДЛО йде з посади в уряді РФ
Фото: Дмитро Козак (РИА Новости)

Він працюватиме в адміністрації президента РФ Володимира Путіна

В. о. віце-прем'єра Росії Дмитро Козак, який відповідає в російському Кабміні за питання енергетики та промисловості, а також економічні питання окупованих районів Донецької та Луганської області, йде з російського уряду і переходить на роботу в адміністрацію президента. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що в адміністрації Путіна він відповідатиме за відносини з країнами СНД, економічну інтеграцію та ЄАЕС.

Як відомо, Козак також відповідає за питання економічного характеру в так званих "ЛДНР". Зокрема, він опікувався комісією з надання "гуманітарної підтримки" непідконтрольним Україні районам Донецької та Луганської області. За даними ЗМІ, ця комісія займається не тільки організацією гуманітарних конвоїв, але і чи не всіма питаннями економіки підконтрольних "ЛДНР" районів.

Також Козак брав участь у підготовці обміну полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня і брав участь у переговорах про транзит газу через Україну в Європу.

Як писало раніше РБК-Україна, Козак заявив, що виплата "Газпромом" Україні 3 млрд доларів у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є "краплею в морі" порівняно з потенційними ризиками для РФ.

Зазначимо, Козак входить у число тих, кому закрито в'їзд в країни ЄС і чиї рахунки на території європейських країн підлягають заморожуванню.

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