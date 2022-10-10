Ермак о массированном ракетном обстреле Украины: террористы, которые даже не скрывают этого

Массированный ракетный обстрел Киева и других городов Украины свидетельствует о том, что Россия способна воевать только с мирными людьми. Это террористы, которые даже не скрывают этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Что еще должно произойти для признания России государством-спонсором терроризма? Эти трусы воюют только с мирными людьми. Слабоки, способные только пить и запускать ракеты в жилые дома. Позорные трусы", - написал Ермак после обстрела Запорожья утром, 10 октября. Он также отметил, что это еще один сигнал цивилизованному миру, что российский вопрос должен быть решен силой.