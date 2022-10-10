Єрмак про дії Росії: терористи, які навіть не приховують цього

Масований ракетний обстріл Києва та інших міст України є свідчення того, що Росія здатна воювати лише з мирними людьми. Це терористи, які навіть не приховують цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Що ще має статися для визнання росії державою-спонсором тероризму? Ці боягузи воюють тільки з мирними людьми. Слабаки, що здатні тільки пити та запускати ракети в житлові будинки. Ганебні боягузи", - написав Єрмак після обстрілу Запоріжжя вранці, 10 жовтня. Він також зазначив, що це ще один сигнал цивілізованому світу, що російське питання має бути вирішене силою.