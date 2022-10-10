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Россияне обстреляли центр Киева: что известно

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 08:26
Россияне обстреляли центр Киева: что известно Фото: оккупанты 10 октября обстреляли Киев (twitter.com/MattiMaasikas)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня утром, 10 октября, раздался мощный взрыв. Его слышали жители центральных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По словам жителей столицы, в Киеве прогремели три взрыва. Очевидцы сообщают о "прилете" и публикуют видео с сильным задымлением в одном из районов. В социальных сетях уже распространяются первые фото с места событий.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - отметил он в своем Telegram.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в своем Twitter о ракетном обстреле центра Киева.

Обновлено в 9:00

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Суспільному" сообщила о жертвах и пострадавших.

"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фото с места инцидента в Киеве. На нем заметен серьезный пожар, огонь охватил автомобили.

Момент удара по Киеву попал в прямой эфир BBC.

Обновлено в 9:20

Жители столицы сообщают об еще одном мощном взрыве.

Обновлено в 9:25

В Киеве из-за обстрела движения поездов красной линией метро приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

Обновлено в 9:33

Еще один мощный взрыв прогремел в Киеве. Его было слышно в эфире телемарафона во время прямого включения корреспондента.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие.

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