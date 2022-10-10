Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины
Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины 10 октября. Президент просит оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
Как отметил президент, "229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".
Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине. "Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - добавил он.
Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из самих больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В целом было выпущено более 50 ракет. В Киеве по официальной информации погибли восемь человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.