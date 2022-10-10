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Ермак о массированном ракетном обстреле Украины: террористы, которые даже не скрывают этого

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Понедельник 10 октября 2022 10:17
Ермак о массированном ракетном обстреле Украины: террористы, которые даже не скрывают этого Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Массированный ракетный обстрел Киева и других городов Украины свидетельствует о том, что Россия способна воевать только с мирными людьми. Это террористы, которые даже не скрывают этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Что еще должно произойти для признания России государством-спонсором терроризма? Эти трусы воюют только с мирными людьми. Слабоки, способные только пить и запускать ракеты в жилые дома. Позорные трусы", - написал Ермак после обстрела Запорожья утром, 10 октября.

Он также отметил, что это еще один сигнал цивилизованному миру, что российский вопрос должен быть решен силой.

Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из крупнейших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В общей сложности было выпущено более 50 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога объявленная по всей стране попросил украинцев оставаться в укрытиях.

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