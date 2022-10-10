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Єрмак про дії Росії: терористи, які навіть не приховують цього

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Понеділок 10 жовтня 2022 10:17
Єрмак про дії Росії: терористи, які навіть не приховують цього Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Масований ракетний обстріл Києва та інших міст України є свідчення того, що Росія здатна воювати лише з мирними людьми. Це терористи, які навіть не приховують цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Що ще має статися для визнання росії державою-спонсором тероризму? Ці боягузи воюють тільки з мирними людьми. Слабаки, що здатні тільки пити та запускати ракети в житлові будинки. Ганебні боягузи", - написав Єрмак після обстрілу Запоріжжя вранці, 10 жовтня.

Він також зазначив, що це ще один сигнал цивілізованому світу, що російське питання має бути вирішене силою.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряна тривога оголошена по всій країні попросив українців залишатися в укриттях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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