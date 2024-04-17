Эрдоган обвинил Израиль в провоцировании нового регионального конфликта

Эрдоган сказал на пресс-конференции, что Израиль "пытается спровоцировать региональный конфликт, и его нападение на посольство Ирана в Дамаске стало последней каплей".

По мнению президента Турции, новые региональные конфликты возможны, пока в Газе будут продолжаться "жестокость и геноцид".

Он призвал все стороны руководствоваться в своих действиях здравым смыслом.

Турецкий лидер также раскритиковал Запад за осуждение атаки Ирана, но не удара Израиля по консульству Ирана.