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Израиль отзывает дипломатов из Турции из-за скандального заявления Эрдогана

Израиль, Суббота 28 октября 2023 19:17
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Израиль отзывает дипломатов из Турции из-за скандального заявления Эрдогана Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн(Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на палестинском митинге в Стамбуле и назвал Израиль "оккупантом" В ответ на это Тель-Авив поручил своим дипломатам выехать из Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и Anadolu Ajansı.

Президент Турции заявил, что его страна представит миру Израиль как "военного преступника" и "оккупанта".

По его словам, Турция всегда протягивает руку тем, кто обращается к ней за помощью, и сегодня в этой поддержке нуждается Газа.

Эрдоган заявил, что "объявит Тель-Авив военным преступником по всему миру".

Реакция Израиля

В ответ на такое заявление турецкого лидера глава МИД Израиля отозвал своих дипломатов из Турции.

"На фоне резких заявлений со стороны Турции я распорядился вернуть дипломатических представителей с Турции, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений", - написал он в своем Twitter.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. Кроме того, Израиль регулярно обстреливают из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности в Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.

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Израиль Сектор Газа Турция
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