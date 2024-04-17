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Ердоган звинуватив Ізраїль у провокуванні нового регіонального конфлікту

Фото: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та керівництво Ізраїлю в цілому несуть виключну відповідальність за нещодавню ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Ердоган сказав на пресконференції, що Ізраїль "намагається спровокувати регіональний конфлікт, і його напад на посольство Ірану в Дамаску став останньою краплею".

На думку президента Туреччини, нові регіональні конфлікти можливі, поки в Газі триватимуть "жорстокість і геноцид".

Він закликав усі сторони керуватися у своїх діях здоровим глуздом.

Турецький лідер також розкритикував Захід за засудження атаки Ірану, але не удару Ізраїлю по консульству Ірану.

Нагадаємо, минулими вихідними Іран завдав масованого повітряного удару по території Ізраїлю за допомогою ракет і безпілотників.

Тегеран назвав це помстою за атаку на консульство Ірану в Дамаску. Ізраїль не брав на себе відповідальність за удар.

Тепер Тель-Авів готує відповідь на атаку Ірану.

Інші антиізраїльські заяви Ердогана

Після початку військової операції в Газі, яку було розпочато у відповідь на терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня, президент Туреччини заявив, що його країна представить світові Ізраїль як "військового злочинця" і "окупанта".

У відповідь на це Тель-Авів доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини.

Ердоган також заявив, що його країна не вважає ХАМАС терористичною організацією.

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НетаньяхуІзраїльРеджеп Тайіп Ердоган