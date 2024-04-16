Израиль принял решение о том, каким будет ответ на атаку Ирана, - Times of Israel

В Израиле сегодня, 16 апреля, прошел военный кабинет, посвященный ответу Ирана на массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным СМИ, военный кабинет собирался в сокращенном составе. На нем обсуждался ответ на иранскую ракетную атаку и запуск беспилотников.

Как заявил источник издания, в настоящее время Израиль считает, что нет ничего плохого в том, чтобы заставить Иран гадать, откладывая потенциальный ответ.

"Пусть они волнуются", - сказал источник.

По его словам, ответ может быть "внутри Ирана или за пределами Ирана". Однако позиция большинства в правительстве заключается в том, что Израиль должен решительно ответить на беспрецедентный удар Ирана.

О том, что Израиль принял решение относительно того, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана заявляли и другие СМИ. В частности корреспондент телеканала "Кан-11" Гили Коэн сослалась на анонимный источник в Иерусалиме, не сообщив никаких других подробностей.

Обстрел Израиля

В ночь с 13 на 14 апреля военные Ирана нанесли массированный удар по Израилю. Они использовали в своей атаке более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет.

Как заявили в Иране, их атака стала ответом на удар Израиля по консульству в Сирии. Там было полностью разрушено здание, а в результате обстрела ликвидирован один из высокопоставленных генералов Ирана.

После атаки израильские чиновники обсуждают ответ Ирана. По информации журналистов, в США ожидают, что Израиль выберет один из менее агрессивных вариантов, который может заключаться в ударах вне иранской территории.

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